Bergüzar Korel bebeği Leyla'yı dünyaya getirdi... Duygusal paylaşım
Üçüncü bebeği Leyla'yı kucağına alan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
Ali ve Han'dan sonra üçüncü bebekleri için gün sayan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti 3 Kasım'da kızlarını kucaklarına aldı. 3. kez annelik heyecanı yaşayan Korel ise günler sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak yaşadığı duyguları anlattı. Hastanede çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan oyuncu Bergüzar Korel , "Uzun ve zorlu bir maratondan çıkmış gibiyim. Biraz yorgun, biraz kaygılı, çokça şaşkın ve mutlu" dedi.
2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından hasta yatağında çektirdiği bir pozu paylaşan Bergüzar Korel, şu ifadeleri kullandı:
"Tam da gününde geldi Leyla..
Benim her zamanki tezcanlılığıma inat hem gelişi hem de zamanlamasıyla daha hayata gözlerini açtığı ilk andan itibaren bundan sonra her şeyin çok da benim kontrolümde olamayacağını göstererek sanki..
Uzun ve zorlu bir maratondan çıkmış gibiyim.
Biraz yorgun,biraz kaygılı,çokça şaşkın ve mutlu..
Bin şükür Leyla’nın da benim de sağlığımız yerinde.
Hepinizin iyi dilekleri,duaları,mesajları en önemlisi varlığınız için bin kez teşekkür ederim..
Hepsi güç verdi bize..
Teşekkür etmek istediğim çok insan var..
Bu hafta biraz böyle geçecek şimdiden söyleyeyim."