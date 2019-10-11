Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel'in açıklamalarının ardından harekete geçti

"Değerli Basın Mensupları,

Bir süredir bazı basın ve yayın kanalları üzerinden Bergüzar Korel'in kişiliği ve aile hayatı ile ilgili asılsız açıklamalar yapılmakta olduğuna üzülerek şahit olmaktayız. Bu açıklamalar özellikle hamile olduğu bu hassas dönemde kendisini ve tüm aileyi son derece üzmüştür.''