Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel'in açıklamalarının ardından harekete geçti
Bergüzar Korel, ablası Zeynep Korel'in açıklamalarının ardından ortaya çıkan iddialar nedeniyle koruma kararı aldırdı.
Şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanan 5 aylık hamile Bergüzar Korel, hakkında ciddi iddialar ortaya atan ablası Zeynep Korel'in açıklamalarının ardından mahkemeye başvurarak koruma kararı aldırdı.
Zeynep Korel, kardeşi Bergüzar Korel'in evliliğinin kötü gittiğini, eşi Halit Ergenç'le tartıştığı iddialarıyla dikkatleri üzerine çekmiş, yaptığı açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Bergüzar Korel, ajansı aracılığıyla bir açıklama yaparak koruma kararı aldırdığını duyurdu. Açıklamada şunlara yer verildi:
"Değerli Basın Mensupları,
Bir süredir bazı basın ve yayın kanalları üzerinden Bergüzar Korel'in kişiliği ve aile hayatı ile ilgili asılsız açıklamalar yapılmakta olduğuna üzülerek şahit olmaktayız. Bu açıklamalar özellikle hamile olduğu bu hassas dönemde kendisini ve tüm aileyi son derece üzmüştür.''