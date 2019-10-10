Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel olayı büyüdü bebek detayı bomba!

Korel kardeşler Bergüzar Korel ve ablası Zeynep Korel şu sıralar magazin basınının gündeminde. Zeynep Korel'in ABD'de evlere temizliğe gittiği, 70 liraya köpek gezdirdiği ortaya çıkmış bunun üzerine Zeynep Korel çalışmak kötü bir şey değil, bunun daha aşağısı olamaz demişti.