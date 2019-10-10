Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel olayı büyüdü bebek detayı bomba!
Bergüzar Korel ve ablası Zeynep Korel birbirine düştü. ABD'de evlere temizliğe giden köpek gezdiren Zeynep Korel, kardeşi Bergüzar Korel hakkında şok bir iddiada bulundu. Zeynep Korel Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'ın evliliğini bebek kurtardı dedi. Bunun üzerine kardeş Bergüzar Korel yasal işlem başlattı.
Korel kardeşler Bergüzar Korel ve ablası Zeynep Korel şu sıralar magazin basınının gündeminde. Zeynep Korel'in ABD'de evlere temizliğe gittiği, 70 liraya köpek gezdirdiği ortaya çıkmış bunun üzerine Zeynep Korel çalışmak kötü bir şey değil, bunun daha aşağısı olamaz demişti.
Bir magazin programına katılan Zeynep Korel kardeşi hakkında bir bombayı patlatmış ve büyük tepki almıştı. Zeynep Korel kardeşi Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in evliliğinin bitme noktasına geldiğini ve bebeğin evliliklerini kurtardığını iddia etmişti.
Bunun üzerine Bergüzar Korel sessizliğini bozdu ve avukatına yasal işlem başlaşma talimatı verdi.
Tanju Korel-Hülya Darcan çiftinin kızları Amerika'da kendine ikinci bir hayat kurdu. 2005 yılında babasını kaybeden Bergüzar Korel'in Boğaziçi mezunu kardeşi Zeynep Korel ABD'de evlere temizliğe gidiyor.