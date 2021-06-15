Bergen'in ailesi sessizliğini bozdu! Katil eş Halis Serbest'e yanıt geldi: Büyük yara...
Acıların Kadını olarak bilinen şarkıcı Bergen'i öldüren eşi Halis Serbest'in açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yaşananlar sonrası Bergen filminin yapımcısı ve Bergen'in ailesini sessizliğini bozdu.
Şarkılarıyla 80'li yıllara damgasını vuran 40 yaşındaki Bergen, 1989 yılında eşi Halis Serbest'in yüzüne kezzap atmasıyla görme yetisini kaybetmişti. Ayrılığı kaldıramayan Serbest, Bergen’in Adana turnesinde annesiyle beraber bulundukları arabanın önünü keserek, Bergen’i 6 kurşunla vurmuştu
Bergen, olay yerinde hayatını kaybederken, annesi ise tedaviye alınmıştır. Bergen, bir gün sonra memleketi Mersin’e defnedilmiştir. Bergen'in mezarının demir kafese alınması herkesi şaşkına çevirmişti.
Kafes yaptırdı: İddialara göre, Halis Serbest Bergen’i vurmadan önce “Seni mezarında bile rahat bırakmayacağım!” dedi. Bu cümle üzerine Bergen’in annesi, mezarının etrafına kocaman bir kafes yaptırdı.
Demediğini bırakmadı: 7 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan Halis Serbest, yıllar sonra sessizliğini bozarak geçtiğimiz günlerde demediğini bırakmamıştı.