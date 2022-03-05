Bergen filmi katil Halis Serbest'in memleketi Adana Kozan'da yasaklandı Candaş Tolga Işık yazdı

Başkan Kazım Özgan'dan ilginç açıklama: Konuyla ilgili görüşmeler yaptığını belirten Işık, "Az önce Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ı aradım ve "1 ay önce rezervasyonu yapılan film neden gösterime girdiği gün bir anda vizyondan kaldırıldı?" diye sordum. 'Öyle uygun görüldü' dedi. Sayın Başkan, tüm ısrarlarıma rağmen başka bir yanıt vermedi" ifadelerini kullandı.