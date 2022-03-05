Bergen filmi katil Halis Serbest'in memleketi Adana Kozan'da yasaklandı Candaş Tolga Işık yazdı
Bergen adıyla bilinen Belgin Saçılmışer'in acı dolu hayatını konu alan Bergen filminin, şarkıcının katili Halis Serbest'in memleketi Adana Kozan'da yasaklandığı öne sürüldü. Gazeteci Candaş Tolga Işık, Belediye Başkanı Kazım Özgan'dan 'Öyle uygun görüldü' yanıtını aldığını ifade etti.
Başrollerini Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşiçioğlu'nun oynadığı Bergen filmi, dün vizyona girdi. Türkiye'nin her yerinde vizyona giren filmin Adana Kozan da yayınlanmadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Gazeteci Candaş Tolga Işık, Bergen'i öldüren Halis Serbest'in yaşadığı Adana Kozan'da Bergen filminin yayından kaldırıldığını ileri sürdü. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ile iletişime geçtiğini söyleyen Işık, "'Öyle uygun görüldü' cevabını aldım" dedi.
Candaş Tolga Işık duyurdu: Twitter hesabından paylaşım yapan gazeteci Candaş Tolga Işık, "8 mart öncesi size bir Türkiye gerçeği anlatayım: Bergen'i öldüren Halis Serbest'in yaşadığı Kozan'da belediye sineması bugün aniden Bergen filmini yayınlamaktan vazgeçti! Filmin İstanbul'daki galasına çevik kuvvet geldi. Ölüm tehditleri alan yapımcıları ise korumalarla yaşıyor" dedi.
Başkan Kazım Özgan'dan ilginç açıklama: Konuyla ilgili görüşmeler yaptığını belirten Işık, "Az önce Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ı aradım ve "1 ay önce rezervasyonu yapılan film neden gösterime girdiği gün bir anda vizyondan kaldırıldı?" diye sordum. 'Öyle uygun görüldü' dedi. Sayın Başkan, tüm ısrarlarıma rağmen başka bir yanıt vermedi" ifadelerini kullandı.