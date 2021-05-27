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Bergen filmi için aylarca bekledi Serenay Sarıkaya üzücü haberi duyurdu aşk açıklaması...

Bergen filmi için aylarca bekledi Serenay Sarıkaya üzücü haberi duyurdu aşk açıklaması...

Serenay Sarıkaya iki buçuk senedir hazırlandığı Bergen filminden vazgeçti bit iyi bir de kötü haberi vardı. Instagram'dan duyurdu. Ayrıca Haldun Demirhisar'la aşk iddialarına da cevap verdi.

Bergen filmi için aylarca bekledi Serenay Sarıkaya üzücü haberi duyurdu aşk açıklaması...

Son zamanlarda adı türlü aşk dedikodularına karışan Serenay Sarıkaya, sosyal medyada yeniden tatile çıkıp çıkmayacağı sorusuna verdiği cevapla hem üzdü hem sevindirdi. Sarıkaya, aylardır hazırlandığı Bergen filminde artık yer almayacağını söyledi.

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Bergen filmi için aylarca bekledi Serenay Sarıkaya üzücü haberi duyurdu aşk açıklaması...

Yeni bir projesi olduğunu söyleyen Serenay Sarıkaya, tatil sorusuna ''Artık işler hareketleniyor. İşlerim daha ön planda şu an'' dedi. 

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Bergen filmi için aylarca bekledi Serenay Sarıkaya üzücü haberi duyurdu aşk açıklaması...

Bergen filminde yer alamayacağını söyleyen Sarıkaya, sürekli ertelenmelerden kaynaklanan filmin çekimlerinin başlayacağını fakat kendisi başka bir projede yer alacağı için Bergen'de oynamayacağını söyledi.

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Bergen filmi için aylarca bekledi Serenay Sarıkaya üzücü haberi duyurdu aşk açıklaması...

Öte yandan geçtiğimiz ay iş insanı Haldun Demirhisar ile Göcek'te tekne tatili yaparken görüntülenen Serenay Sarıkaya, haklarında çıkan aşk iddialarını "Bahsedilen kişi arkadaşımdır" diyerek yalanlamıştı. 

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