Berfu Yenenler'den Yeni Akit'in dekolte sansürüne esprili yanıt

Miss Turkey 2021 yarışmasını eşi Eser Yenenler ile sunarken "Kendimi sana ne zaman bıraksam çocuğumuz oluyor" esprisi nedeniyle Yeni Akit tarafından hem 'ar damarı çatlamış' olarak nitelendirilen hem de gerdanı, kol ve omuzları sansürlenerek servis edilen Berfu Yenenler, bu sunuş tarzına Yeni Akit'in kendi tarzıyla yanıt vererek Instagram'da binlerce beğeni ve yorum aldı.