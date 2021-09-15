Berfu Yenenler'den Yeni Akit'in dekolte sansürüne esprili yanıt
Miss Turkey 2021'de beraber sunuculuk yaptığı eşi Eser Yenenler'e "Kendimi sana bırakınca çocuğumuz oluyor" esprisini yapan ve bu espri üzerinden Yeni Akit'in eleştirilerine maruz kalarak, dekoltesi blurlanarak servis edilen Berfu Yenenler'den çok konuşulacak bir tepki... Sansüre sansürle yanıt verdi.
Miss Turkey 2021 yarışmasını eşi Eser Yenenler ile sunarken "Kendimi sana ne zaman bıraksam çocuğumuz oluyor" esprisi nedeniyle Yeni Akit tarafından hem 'ar damarı çatlamış' olarak nitelendirilen hem de gerdanı, kol ve omuzları sansürlenerek servis edilen Berfu Yenenler, bu sunuş tarzına Yeni Akit'in kendi tarzıyla yanıt vererek Instagram'da binlerce beğeni ve yorum aldı.
"Haftaya ar damarımı sansürleyerek başladım"
Berfu Yenenler fotoğraflarında kendisini ve büyük oğlunu mozaikleyerek paylaştı ve o fotoğraflara "Haftaya ar damarımı sansürleyerek başladım. N'olur n'olmaz arkadaşlar tedbiri elden bırakmayalım." notunu düştü.
İşte Berfu Yenenler'in Yeni Akit'in kendi sansür sistemini uygulayarak verdiği o yanıt...