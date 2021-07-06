Berfu Yenenler'den eşi Eser Yenenler'e olay hamilelik testi şakası!
Ünlü oyuncu Eser Yenenler'e, eşi Berfu Yenenler öyle bir şaka yaptı ki... Instagram'da sahte gebelik testi hazırladığı anları paylaşan Berfu Yenenler, Eser Yenenler'i şoke etti.
Mutlu evliliklerini komik hallerini Instagram'dan sık sık paylaşan ünlü oyuncu Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler'den Instagram'ı kahkahalara boğan bir video geldi. Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler'in neredeyse yüreğine indirecekti. Hazırladığı sahte hamilelik testini gösteren Berfu Yenenler, hamile olduğunu söylediği eşi Eser Yenenler'in üçüncü çocuğa hazır olup olmadığını 'test etti.'
Testi hazırladığı ve eşine şaka yaptığı anların videosunu Instagram hesabında paylaşan Berfu Yenenler'e beğeni ve yorum yağdı.
Muzip kişiliği ve komik videoları ile sosyal medyada sevilen ve bir takipçi kitlesi bulunan Berfu Yenenler, önce henüz kullanılmamış bir hamilelik testi aldı.
Kırmızı keçeli kalem ile pozitif test' anlamı taşıyacak şekilde 'iki çift çizgi' çizdi.