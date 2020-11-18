Berfu Yenenler ve Eser Yenenler ikinci bebeklerinin adını açıkladı gün sayıyorlar
İkinci kez anne baba olacak olan Eser ve Berfu çifti, bu kez yeni doğacak olan çocuklarının adını erkenden açıkladı.
Geçtiğimiz yıl evlenen Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çiftinin ilk bebekleri Kuzey, geçtiğimiz yıl ekim ayında dünyaya gelmişti. İlk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Yenenler çifti, ikinci çocuk için ise arayı pek de uzun tutmamayı tercih etti.
Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olacağını duyuran Berfu Yenenler, bu kez de doğacak olan oğlunun adını açıkladı. Yenenler, bebeklerine Mete ismini vereceklerini duyurdu.
Berfu Yenenler, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta şu ifadelere yer verdi:
''Bu sefer erkenden karar verdiğimiz ismi sizinle de paylaşma vaktimiz. İkinci kez anneliği yaşayabildiğim için çok şanslıyım, tekmelerini duyabildiğim için, tekrar böyle hissedebildiğim için, kalbini dinleyebildiğim için çok şanslıyım.''
''Heyecanla ve aşkla seni bekleyen çok güzel bir ailen var burada, kavuşmak için gün sayıyoruz. Mete Emmi sağlıkla kucağımıza gel.''