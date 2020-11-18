Berfu Yenenler ve Eser Yenenler ikinci bebeklerinin adını açıkladı gün sayıyorlar

Berfu Yenenler, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta şu ifadelere yer verdi:

''Bu sefer erkenden karar verdiğimiz ismi sizinle de paylaşma vaktimiz. İkinci kez anneliği yaşayabildiğim için çok şanslıyım, tekmelerini duyabildiğim için, tekrar böyle hissedebildiğim için, kalbini dinleyebildiğim için çok şanslıyım.''