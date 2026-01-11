Berfu Yenenler ve Çakal arasında polemik! Ortalık fena karıştı...

KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR GERİLİMİ TIRMANDIRDI

İkili arasındaki tartışma, son olarak karşılıklı açıklamalarla yeniden alevlendi. Çakal'ın sözlerinin kendisine hatırlatılması üzerine sessizliğini bozan Berfu Yenenler, şu ifadeleri kullandı: "Benden kaynaklı bir durum olmadığını beni tanıyan herkes çok iyi bilir. Kimseyi mağdur etmek istemediğim için bölümü yayınlamadım. Yayınlasaydım mağdur olan ben olmazdım. Kendisiyle yine konuşurum, hiçbir problem yok. İsterse tekrar bir bölüm bile çekebiliriz."