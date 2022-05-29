Berfu Yenenler tulum giyip paylaştı yorumlar patladı: Bukey Aydın olmuşsun
Çektiği videolar, paylaşımları ve açıklamaları ile sık sık magazin basınının gündeminde olan Berfu Yenenler'in giydiği tuluma yorum yağdı.
Eser Yenenler ile evli olan Miss Turkey 2015 4'üncüsü Berfu Yenenler sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Kuzey ve Mete adında iki oğlu olan Berfu Yenenler tulumuyla verdiği pozu paylaştı.
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Ünlü isim paylaşımına yapılacak olumsuz yorumları ti'ye ayarak "Anasın sen ana" yazdı.
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Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in paylaşımına yorum yağdı.
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Bazı kullanıcılar Berfu Yenenler'in fotoğrafa çok fazla filtre uyguladığı iddiasındaydı. Berfu Yenenler'e gelen yorumlar arasında şunlar vardı:
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