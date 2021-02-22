Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler'in kilosuna yapılan yorumlara artık kızdı!
Berfu Yenenler verdiği röportajda Eser Yenenler'in kilosundan rahatsız olma hakkı olmadığını söyledi.
İkinci kez anne olmak için geri sayıma başlayan Berfu Yenenler verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Eşi Eser Yenenler'in kilosuyla ilgili sorulan soruya yanıt veren Berfu Yenenler dikkat çekti.
Hamilelik serüveninin sonuna gelen Berfu Yenenler, Sabah'a özel açıklamalarda bulundu. Eşi Eser Yenenler'in kilosu hakkında kendisine yöneltilen 'Peki siz böylesine formdayken Eser bey hızla kilo aldığı bir dönem yaşadı. Hatta fazla kilolarını vermekte de epey zorlandığını gördük. Bir evde bu iki fark nasıl oluştu?' sorusuna yanıt veren Berfu Yenenler şu ifadeleri kullandı:
''Eser benim eşim olsa bile onun kilolarından rahatsız olmaya hakkım yok, kimsenin kilosundan rahatsız olmaya hakkım yok. Keşke herkes bunun farkında olsa, kilo hakkında konuşulmasını çok anlamsız buluyorum.''
''Hamileyken de değilken de birlikte yemek yemekten çok keyif alan bir çiftiz ve yiyoruz. Sağlıklı olduğu sürece ideal kilosu odur diye düşünüyorum çok şükür ikimizin de kiloyla alakalı bir sağlık sorunu yok.''