Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler'in kilosuna yapılan yorumlara artık kızdı!

Hamilelik serüveninin sonuna gelen Berfu Yenenler, Sabah'a özel açıklamalarda bulundu. Eşi Eser Yenenler'in kilosu hakkında kendisine yöneltilen 'Peki siz böylesine formdayken Eser bey hızla kilo aldığı bir dönem yaşadı. Hatta fazla kilolarını vermekte de epey zorlandığını gördük. Bir evde bu iki fark nasıl oluştu?' sorusuna yanıt veren Berfu Yenenler şu ifadeleri kullandı: