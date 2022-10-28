Berfu Yenenler, Eser Yenenler'e gelen mesajları ifşa etti! 'Arkadaşım o etap bitti!'
Esprili paylaşımlarıyla gündeme gelen, Eser Yenenler'in fenomen eşi Berfu Yenenler takipçilerine verdiği yanıtlarla çok konuşuluyor. Berfu Yenenler son olarak, eşine bir kadın takipçisinden gelen 'hey' mesajını ifşa etti. Mesajın ekran görüntüsünü paylaşan Yenenler, "Arkadaşım o etap bitti ben kazandım" ifadelerini kullandı.
Oyuncu Eser Yenenler ile 2019 yılında evlenen Miss Turkey 4. güzeli Berfu Yenenler, sosyal medya paylaşımları ile sıkça adından söz ettiriyor. Takipçilerine verdiği yorumlar olay olan Yenenler, bu kez eşine gelen mesajı ifşaladı.
Espiri anlayışı ve paylaşımları ile takipçilerinin ilgi odağı olan Berfu Yenenler, geçtiğimiz günlerde 'evlendikten sonra' temalı bir video yayınlamıştı.
Bu paylaşımın altına gelen "Evlenmeseydin keşke" yorumuna tepki gösteren Berfu Yenenler, "Gözün mü vardı Eser'de" cümleleriyle konuşulmuştu.
Berfu Yenenler, bu kez de eşine gelen mesajları ifşaladı.