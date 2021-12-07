Berfu Yenenler 'çakma' ayakkabıları yüzünden ünlü modacının diline düştü
Altın Kelebek Ödül Töreni gecesinde ödül alan eşi Eser Yenenler'e gecede eşlik edenBerfu Yenenler'in dünyaca ünlü bir ayakkabı markasının replikasını giymesi ve yazlık bir elbise tercih etmesi ünlü modacı Pelin Kaya'nın diline dolandı. Berfu Yenenler kendini savununca, 'çakma ayakkabı' diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.
'Pantene Altın Kelebek Ödülleri' Zorlu PSM’de düzenlenen görkemli bir törenle önceki akşam sahiplerini buldu. Gecede "En İyi Komedi Dizisi" Çok Güzel Hareketler 2 seçildi. Ödül alan Eser Yenenler'e gecede eşlik eden eşi Berfu Yenenler'in dünyaca ünlü bir ayakkabı markasının replikasını giymesi ve yazlık bir elbise tercih etmesi ise gündem oldu.
Altın Kelebek'te eşiyle birlikte boy gösteren Berfu Yenenler'in kıyafeti ve ayakkabısının 'Moda ve Sosyete' ismiyle tanınan moda eleştirmeni Pelin Kaya tarafından eleştirilmesi sosyal medyada dikkat çekti.
'Moda ve Sosyete' ismiyle tanınan moda eleştirmeni Pelin Kaya, Instagram hesabından gecede giyilen kıyafetleri değerlendirdi.
"Mach&Mach ayakkabıların kopyasını tercih etmesi üzücü"
Pelin Kaya, Eser Yenenler'in fenomen eşi Berfu Yenenler için, "Mach&Mach ayakkabıların kopyasını tercih etmesi üzücü" ifadelerini kullandı. Berfu Yenenler ise kendisiyle ilgili yapılan eleştirilere hızla yanıt verdi.