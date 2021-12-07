Berfu Yenenler 'çakma' ayakkabıları yüzünden ünlü modacının diline düştü

'Pantene Altın Kelebek Ödülleri' Zorlu PSM’de düzenlenen görkemli bir törenle önceki akşam sahiplerini buldu. Gecede "En İyi Komedi Dizisi" Çok Güzel Hareketler 2 seçildi. Ödül alan Eser Yenenler'e gecede eşlik eden eşi Berfu Yenenler'in dünyaca ünlü bir ayakkabı markasının replikasını giymesi ve yazlık bir elbise tercih etmesi ise gündem oldu.