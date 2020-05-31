Beren Saat'ten olay Kenan Doğulu paylaşımı! Beceremediğimiz evlilik olsun

Boşandılar, boşanıyorlar dedikodularının ardı arkası kesilmeyen Beren Saat eşi Kenan Doğulu’nun doğum günü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla olay oldu. eşi Kenan Doğulu ile bir fotoğrafını paylaşan Beren Saat altına "Beceremediğimiz evlilik olsun!" notunu düştü.