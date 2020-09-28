Beren Saat'ten Kenan Doğulu için şoke eden hamle aylar sonra ilkti kaldırdı

Beren Saat, geçtiğimiz haftalarda eşi Kenan Doğulu ile olan fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Aylar sonra ilk kez Doğulu ile paylaşım yapan Beren'in fotoğrafına beğeni yağdı.Ancak güzel oyuncunun bu kareyi, profilinden hemen kaldırması dikkat çekti. Saat, daha önce de eşiyle Kenan Doğulu ile olan paylaşımlarını silmişti.