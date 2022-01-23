Beren Saat'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sezen Aksu mesajı! Hatırla Sevgili'deki 'şiir' sahnesini hatıtlattı

Sezen Aksunun 5 yıl önce yazdığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli şarkıda geçen 'cahil Adem ile Havva' sözleri günlerce sosyal medyada ve ülke gündeminde başlıca tartışma konularından biri haline gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazı için gittiği camide "Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına, ünlü oyuncu Beren Saat kişisel Instagram hesabından 2006 yılında başrolünde yer aldığı 'Hatırla Sevgili' dizisi ile yanıt verdi. Saat, 1980'li yılların Türkiye'sinin anlatıldığı dizide, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da isminin geçtiği bir sahneyi örnek göstererek Sezen Aksu için mesaj verdi.