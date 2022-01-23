Beren Saat'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sezen Aksu mesajı! Hatırla Sevgili'deki 'şiir' sahnesini hatıtlattı
Sezen Aksu'nun 'Adem ile Havva' şarkısıyla çıkan tartışmaların ardından 'Dilini koparırız' açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, oyuncu Beren Saat'ten 'Hatırla Sevgili' göndermesi ile mesaj...
Sezen Aksunun 5 yıl önce yazdığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli şarkıda geçen 'cahil Adem ile Havva' sözleri günlerce sosyal medyada ve ülke gündeminde başlıca tartışma konularından biri haline gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazı için gittiği camide "Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına, ünlü oyuncu Beren Saat kişisel Instagram hesabından 2006 yılında başrolünde yer aldığı 'Hatırla Sevgili' dizisi ile yanıt verdi. Saat, 1980'li yılların Türkiye'sinin anlatıldığı dizide, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da isminin geçtiği bir sahneyi örnek göstererek Sezen Aksu için mesaj verdi.
Ünlü oyuncu Beren Saat, Erdoğan'ın Sezen Aksu'nun 'cahil Adem ile Havva' şarkısına yönelik yükselen tepkiler ve desteklerin ardından, 'Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir' mesajına yönelik dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Beren Saat, Erdoğan'ın şiir ve edebiyat sevgisini örnek göstererek, 2006 yılında Atv'de yayınlanan ve döneminin reyting rekorlarını alt üst eden dizisi 'Hatırla Sevgili dizisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret edildiği bir sahneyi hatırlatarak Sezen Aksu'yu savundu.
Beren Saat, ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
'Halka şiirler okuyup, şarkılar söyleyerek duygusal köprü kurarak seçilen Erdoğan'ın bugün 'Dilini koparırız' demesine inanmak istemiyorum.