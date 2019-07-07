Beren Saat'ten bikinili ve makyajsız paylaşımı olay oldu
Son günlerde Kenan Doğulu ile boşanacakları konuşulan Beren Saat yazın tadını çıkarıyor. Saat tatilden bikinili ve makyajsız paylaştığı fotoğrafıyla beğeni topladı.
Kenan Doğulu ile evliliğinde sorunlar yaşadığı konuşulan Beren Saat Alaçatı'da arkadaşlarıyla tatil yapan güzel oyuncunun Instagram'dan yaptığı paylaşımına beğeni yağdı
18
Rol aldığı "Atiye" dizisinin çekimlerine verilen arayı fırsat bilen oyuncu bir süredir kafa dağıtmak için tatilde...
28
Güzel oyuncu Beren Saat Instagram sayfasında bikinili bir pozunu paylaştı. Kırmızı bikinisiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaşan Saat'in paylaşımına anında beğeni yağdı.
38
İşte güzel oyuncunun Instagram paylaşımlarından bazıları
48