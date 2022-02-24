Beren Saat'in yeni saçları olay kahkül kestirdi boyattı işte Beren Saat'in son hali
Ünlü oyuncu Beren Saat'in yeni saç stili göz kamaştırdı. Sosyal medyadaki takipçilerinden tam not alan Beren Saat kahkül kestirdi ve saçlarına ışıltı attırdı. İşte Beren Saat'in son hali..
Şarkıcı eşi Kenan Doğulu ile evliliğindeki kara bulutların dağılmasıyla aşk tazeleyen Beren Saat'in mutluluğu dış görüntüsüne de yansıyor. Saç stilini değiştiren Beren Saat, yeni imajıyla sosyal medyada göz doldurdu ve fan saylarında Beren Saat'in yeni imajına dair boy boy fotoğraflar paylaşıldı.
'Resmen gençleşmişsin': Şarkıcı Kenan Doğulu ile evliliği nedeniyle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Beren Saat imaj değiştirdi. Saat'in yeni imajını çok beğenen hayranları "Resmen gençleşmişsin" yorumlarında bulundu.
Kenan Doğulu ile aşk tazeledi, mutluluğu dış güzelliğine de yansıdı: Ünlü oyuncu Beren Saat, 7 yıl önce şarkıcı Kenan Doğulu ile dünyaevine girdi. Büyük bir aşkla evlenen ikilinin geçtiğimiz dönemde aralarının bozulduğu iddia edilmişti. Hatta boşanacakları konuşulan ikili, bu iddiaları yanıtsız bırakarak evliliklerine devam etti ve yeniden mutluluğu yakaladı. Beren Saat'in aşk hayatındaki mutluluk tarzına ve güzelliğine de yansıdı.
Son olarak 27 Aralık 2019 tarihinde Netflix'te yayınlanan Atiye dizisi ile ekranlara dönen ve büyük bir etki yaratan Beren Saat, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.