Beren Saat'in yeni saçları olay kahkül kestirdi boyattı işte Beren Saat'in son hali

Kenan Doğulu ile aşk tazeledi, mutluluğu dış güzelliğine de yansıdı: Ünlü oyuncu Beren Saat, 7 yıl önce şarkıcı Kenan Doğulu ile dünyaevine girdi. Büyük bir aşkla evlenen ikilinin geçtiğimiz dönemde aralarının bozulduğu iddia edilmişti. Hatta boşanacakları konuşulan ikili, bu iddiaları yanıtsız bırakarak evliliklerine devam etti ve yeniden mutluluğu yakaladı. Beren Saat'in aşk hayatındaki mutluluk tarzına ve güzelliğine de yansıdı.