Beren Saat'in sevişme sahnesi Atiye dizisine damga vurdu Metin Akdülger'le rol aldı
Atiye dizisinin ilk 8 bölümü Netflix'te yayımlandı. Beren Saat'in rol arkadaşı Metin Akdülger'le sevişme sahnesi diziye damga vurdu.
Netflix'in ikinci orijinal Türk dizisi Atiye'nin ilk 8 bölümü yayımlandı. Başrollerini Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun'un oynadığı diziye damga vuran ise sevişme sahnesi oldu.
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Genç ve güzel bir ressamın mistik yolculuğunun anlatıldığı Atiye dizisinde Beren Saat, makyajsız olarak kameralar karşısına geçmesiyle çok konuşulmuştu. Atiye'nin yayımlanmasıyla Saat'in sevişme sahnesi, makyajsız hallerinden çok konuşulmaya başlandı.
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Beren Saat ile Metin Akdülger'in ilk bölümdeki sevişme sahneleri sosyal medyaya da damga vurdu.
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Dizinin ilk bölümlerine damga vuran sahneler için sosyal medyada birçok yorum yapıldı.
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