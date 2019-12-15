Beren Saat'in pozu olay oldu gören iç çamaşırı yok mu dedi
Olaylı özel hayatı, ilginç paylaşımları ve bu ay sonu başlayacak yeni dizisi Atiye ile en çok konuşulan isimlerden biri Beren Saat oldu. Güzel oyuncu bir dergiye poz verdi, olay pozu görenler içinde iç çamaşırı yok mu diye sordu.
Atiye dizisi için gün sayan Beren Saat son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Kenan Doğulu ile olan olaylı evliliği ve kafa karıştıran paylaşımları ile çok konuşulan güzel oyuncunun son instagram paylaşımı ise sosyal medyayı ikiye böldü.
Evliliği üzerindeki kara bulutları dağıtan ve Kenan Doğulu ile yeniden bir araya gelen Beren Saat Based İstanbul dergisine çok konuşulacak pozlar verdi.
Güzel oyuncu dergiye verdiği pozlardan birini de instagram hesabında yayınladı. Bu paylaşımın ardından sosyal medya ikiye ayrıldı. Binlerce yorum yağdı.
Beyaz gelinliğin altına siyah çorap ve siyah ayakkabı giyen Beren Saat'in bu pozunda takipçilerin dikkatini çeken bir detay oldu. Birçok takipçisi Beren Saat'a altında iç çamaşırı yok mu diye diye sordu.