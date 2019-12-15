Beren Saat'in pozu olay oldu gören iç çamaşırı yok mu dedi

Atiye dizisi için gün sayan Beren Saat son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Kenan Doğulu ile olan olaylı evliliği ve kafa karıştıran paylaşımları ile çok konuşulan güzel oyuncunun son instagram paylaşımı ise sosyal medyayı ikiye böldü.