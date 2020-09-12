Beren Saat'in Metin Akdülger'le sevişme sahneleri yüzünden Yeni Akit bakın ne yazdı
Atiye dizisinin ilk sezonunda Metin Akdülger ile sevişme sahnelerini hatırlatan Yeni Akit, 2. sezonun tarihiyle ilgili haberi hakaretlerle duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde Meryem Uzerli'nin hamilelik haberlerini duyururken hakaretleri, küfüleri havalarda uçuran Yeni Akit, Uzerli için 'Türk kaşarı' kelimelerini kullanmış herkesin tepkisini çekmişti. Akit'in yeni hedefi Atiye dizisinin başarılı oyuncusu Beren Saat oldu.
Yeni Akit gazetesinin Beren Saat ile ilgili yaptığı haber sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Gazetenin Beren Saat ve Atiye dizisiyle ilgili yaptığı haberde 'pedofili ve ahlaksız' vurgusu tepkilere neden oldu.
Beren Saat ve Atiye dizisine ağır eleştiriler yapan Akit’in tepki çeken haberi bu şekilde yayımlandı, haberde şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye’deki yayınlarında da skandal içeriklerle dolu +18 ibareli, çocukları hedef alan platform Netflix’te ahlaksız diziler yayınlanmaya devam ediyor. Ahlaksız sahneleriyle tepki çeken Atiye dizisinin 2. sezonu fragmanı yayınlandı.''