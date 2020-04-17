Beren Saat'in Kanal D'de yayımlanan Aşk-ı Memnu dizisi itirafı olay oldu

Seneler önce yayımlandığı daha ilk bölümüyle reytingleri alt üst eden, birbirinden ünlü oyuncuları kadrosunda bulunduran Aşk-ı Memnu dizisi yeniden Kanal D dizisinde yayımlanmaya başladı. Aşk-ı Memnu'nun en dikkat çeken karakteri Bihter Ziyagil'e hayat veren Beren Saat de zaten magazin gündeminin çok konuşulan isimlerinden biriyken dizinin yeniden yayımlanmasıyla yine gündeme bomba gibi düştü.