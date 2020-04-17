Beren Saat'in Kanal D'de yayımlanan Aşk-ı Memnu dizisi itirafı olay oldu
Döneminin efsane dizisi Aşk-ı Memnu, Kanal D ekranlarında yeniden yayımlanmaya başladı. Bihter Ziyagil karakterine hayat veren Beren Saat, yine Aşk-ı Memnu dizisiyle gündeme geldi.
Seneler önce yayımlandığı daha ilk bölümüyle reytingleri alt üst eden, birbirinden ünlü oyuncuları kadrosunda bulunduran Aşk-ı Memnu dizisi yeniden Kanal D dizisinde yayımlanmaya başladı. Aşk-ı Memnu'nun en dikkat çeken karakteri Bihter Ziyagil'e hayat veren Beren Saat de zaten magazin gündeminin çok konuşulan isimlerinden biriyken dizinin yeniden yayımlanmasıyla yine gündeme bomba gibi düştü.
Koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan Beren Saat'in yeniden yayımlanmaya başlayan, Kanal D’de tekrarı yayınlanan ve reyting rekoru kıran ‘Aşk-ı Memnu’yu her gün hiç kaçırmadan izlediği ortaya çıktı.
Beren Saat'in canlandırdığı unutulmaz 'Bihter' karakterinden en çok etkilenen kişinin ise eşi Kenan Doğulu olduğu iddia edildi. Posta'nın haberine göre, Doğulu, ''Beren’i her gün izledikçe oyunculuğuna hayran kalıyorum'' dedi.
Öte yandan Beren Saat, Bihter Ziyagil karakterini şu sözlerle anlatmıştı:
''Bihter’in değişken halini özlüyorum. Çok renkliydi. Ruh hali sürekli dönüşüyordu. Beni eğlendiriyordu. Hayatımın önemli bir karakteridir, ondan çok şey öğrendim.''