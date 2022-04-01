Beren Saat'in başörtü sözleri Şükriye Tutkun'u çileden çıkarttı: Tecavüzü alkolü özendirdi iç çamaşırı diye...
İklim Değişikliği programında yaptığı çarpıcı açıklamalarla Beren Saat gündem olurken ünlü isme, Şükriye Tutkun, Hakan Ural, Ebubekir Şahin'den tepki yağdı.
Ankara'da düzenlenen “EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı”nda, sanatçılar Kenan Doğulu ve Beren Saat’e, “İklim Elçisi” plaketi verildi. Sanatçı Beren Saat’in yaptığı konuşma ise sosyal medyada gündem olmuştu.
Hepimiz çok sevindik: Saat "Öğrencilik dönemimde başörtüsünün üstüne peruk takmak zorunda kalan sınıf arkadaşlarım oldu ve geçen yıllar içinde eğitim eşitliğinin sağlanmasına hepimiz çok sevindik." demişti.
Köprülere, yollara bak: "Fakat sonrasında ‘kadının giysisi siyasete malzeme yapılıyor" diyen Saat "Eğitim sistemimiz geriliyor, kadın bakanlığı kapatılıyor, kadınlar haklarını sistematik bir şekilde kaybediyor’ diye rahatsızlıklarımızı dile getirdiğimizde ‘köprülere, yollara bak ne kadar iyi çalışılıyor’ cevabını aldık." ifadelerini kullanmıştı.
Birazcık da Doğu’ya bakalım: Saat "Basında, sanatta sansüre isyan ettiğimizde ‘yüzümüzü hep Batı’ya döndük şimdi birazcık da Doğu’ya bakalım’ denildi. O günlerde harekete geçebilecek pek çok kişi göz yumduğu için bugün ülkemizin en değerli üniversiteleri saygınlığını yitiriyor." demişti.