Beren Saat'e o bomba soru soruldu Kenan Doğulu'yla alakalı bakın neler anlattı
Atiye dizisiyle ünü yeniden Türkiye sınırlarını aşan Beren Saat, Kosova'nın özel bir televizyon kanalına röportaj verdi.
Aşk-ı Memnu dizisiyle senelerdir yurt dışında adından söz ettiren Beren Saat'in Atiye dizisi de yurt dışında çok konuşuldu. Saat, ününün Türkiye sınırlarını aşmasıyla ilgili şunları dile getirdi:
''Çok zorlandığım zamanlar oldu. Ama gerçekten benim kadar yaptığınız işe aşıksanız, onun sonuçlarını yaşam biçimini kabul ediyorsunuz. Herkesin sizi bedensel kusursuzlukla değerlendiriyor olması çok bunaltıcı bir şey.''
''Ünlü olarak yaşadığımız her şeyi bütün dünya gençlerinin yaşadığını görüyoruz. Doğal olanı kabul etmek gerek.''
Sene içinde Kenan Doğulu'yla evliliklerinde büyük bir kriz atlatan Saat'e ''Kenan Doğulu ile yaşamak nasıl bir duygu'' sorusu da soruldu ve güzel oyuncu şunları anlattı: