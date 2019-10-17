Beren Saat yerine aşk yaşadığı söylenen Aslı İşler Kenan Doğulu'nun konserine geldi

Beren Saat'in adının Fransız DJ Maga ile anılmasının nedeninin ardındaki gerçek, Maga'nın Saat'in yakın arkadaşlarından biriyle flört etmesi olarak ortaya çıkıp Kenan Doğulu ile yeniden beraber yaşamaya başladığı söylenirken Aslı İşler, Doğulu konserini en öncen büyük bir ilgi ile izleyince kafalar yeniden karıştı.