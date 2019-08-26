Beren Saat yasak aşk mı yaşıyor o fotoğraf olay oldu!

Beren Saat son günlerde yaptıkları, kafa karıştıran paylaşımları ve Kenan Doğulu ile olan olay evliliği ile en çok konuşulan isimlerden biri. Dillere destan evliliğinde şu sıralar kara bulutlar dolaşan Beren Saat hakkında ortaya atılan bir iddia ve fotoğraf ise bomba etkisi yarattı.