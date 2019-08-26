Beren Saat yasak aşk mı yaşıyor fotoğraf olay oldu!
Beren Saat'in son günlerde şarkıcı Kenan Doğulu ile olan evliliğinde kara bulutlar dolanıyor. Hatta çiftin gizlice boşandıklarını söyleyenler bile var. İki taraftan henüz resmi bir açıklama gelmese de ortaya atılan bir iddia ve fotoğraf günün konusu oldu.
Beren Saat yaptıkları, paylaşımları ve yazdıkları ve Kenan Doğulu ile olan olay evliliği ile son günlerin en çok konuşulan ismi. Dillere destan olan evliliğinde şu sıralar kara bulutlar dolaşan Beren Saat hakkında ortaya atılan bir iddia ve fotoğraf ise bomba etkisi yarattı.
Beren Saat'in başrolünde yer aldığı Netflix yapımı ikinci orijinal Türk dizisi 'Atiye'nin çekimleri tam gaz devam ediyor. Dizisi merakla beklenen Beren Saat'in özel hayatını da magazin basını yakından takip ediyor.
Eşi Kenan Doğulu ile aralarında soğuk rüzgarlar esen Beren Saat evleri ayırmış ve kendine özel bir daire tutmuştu. Bu haberin ardından çiftin aralarının iyice açıldığı hatta gizlice boşandıkları bile iddia edilmişti.
İki tarafında sessiz kalması resmi bir açıklama yapmaması kafaları karıştırmış ayrılık iddialarını güçlendirmişti.