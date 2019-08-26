Beren Saat yasak aşk mı yaşıyor fotoğraf olay oldu!

Beren Saat yaptıkları, paylaşımları ve yazdıkları ve Kenan Doğulu ile olan olay evliliği ile son günlerin en çok konuşulan ismi. Dillere destan olan evliliğinde şu sıralar kara bulutlar dolaşan Beren Saat hakkında ortaya atılan bir iddia ve fotoğraf ise bomba etkisi yarattı.