Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti el ele görüntülendi Beren Saat'ten müjde var...
Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti uzun süre sonra kameralara görüntülendi. Çift, Rıfat Baltaoğlu'nun 'Ata' sergisine katıldı. Basın mensuplarının ''Neler yapıyorsunuz?'' sorusuna Kenan Doğulu ''Konu yine biz'' diyerek esprili bir cevap verdi. Beren Saat yeni projesinin haberini verdi.
Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti Rıfat Baltaoğlu'nun 'Ata' sergisine katıldı. Uzun süredir kameralara görünmeyen çift, çıkışta basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Serginin sahibi Baltaoğlu "Sırf Atatürk’ün olduğu bir sergi. Cumhuriyet Altını'nın büyütülmüş hali bunlar. Ben kendi ofisime Atatürk resmi asmak istiyordum ama normal klasik Atatürk resmi asmaktansa orijinal kendime ait bir eser yapmak istedim. Böyle bir eser ortaya çıktı" dedi.
Doğulu ise devamında, "Ben de, 'Bunu niye çoğaltmıyorsun, bizimle neden paylaşmıyorsun?' dedim. Rıfat Bey de yapmaya başladı. Şimdi buradayız" şeklinde konuştu.
Muhabirlerin çifte ''Neler yapıyorsunuz?'' sorusu üzerine Doğulu ''Konu yine biz'' diye gülerek cevap verdi. Beren Saat yeni projesinin müjdesini verdi.