Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti el ele görüntülendi Beren Saat'ten müjde var...

Serginin sahibi Baltaoğlu "Sırf Atatürk’ün olduğu bir sergi. Cumhuriyet Altını'nın büyütülmüş hali bunlar. Ben kendi ofisime Atatürk resmi asmak istiyordum ama normal klasik Atatürk resmi asmaktansa orijinal kendime ait bir eser yapmak istedim. Böyle bir eser ortaya çıktı" dedi.