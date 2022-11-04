Beren Saat ve Kenan Doğulu alay konusu oldu! ''Ne de güzel olursun sen pembeler içinde''

2014 yılında nikah masasına oturan Saat ve Doğulu çifti, etkinlikte dünyaca ünlü bir markanın pembe renkteki koleksiyonundan parçalar tercih etti. Saat pembe elbise, çorap ve ayakkabı tercih etti. Doğulu ise pembe ayakkabı, sweat ve ceketini siyah pantolonuyla kombinledi.