Beren Saat ve Kenan Doğulu alay konusu oldu! ''Ne de güzel olursun sen pembeler içinde''
Netflix'in dün akşam düzenlenen etkinliğine Beren Saat ve Kenan Doğulu da katıldı. Pembeler içindeki çift alay konusu oldu. Takipçilerinin bir kısmı ikilinin uyumunu beğenirken, büyük bir kısım ise eleştirdi. Beren Saat'e ''Giyinmeyi bilmiyorsun'' yorumu yapıldı.
Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, Netflix'in dün akşam düzenlenen etkinliğine pembe renkteki kombinleriyle katıldı. Çiftin tarzı sosyal medyayı ikiye böldü.
Netflix, Türkiye'deki 6. senesini kutlamak için dün akşam ünlü isimlerin akın ettiği bir etkinlik düzenledi. Yeni filmi Netflix'te yayınlanacak olan Beren Saat ile Kenan Doğulu da şıklık yarışının yaşandığı gecede isimlerinden söz ettirdi.
2014 yılında nikah masasına oturan Saat ve Doğulu çifti, etkinlikte dünyaca ünlü bir markanın pembe renkteki koleksiyonundan parçalar tercih etti. Saat pembe elbise, çorap ve ayakkabı tercih etti. Doğulu ise pembe ayakkabı, sweat ve ceketini siyah pantolonuyla kombinledi.
Geceye el ele gelen ikili, basın mensuplarına yaptığı açıklamada meme kanserine farkındalık haftasına hatırlatma yaptı.