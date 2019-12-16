Beren Saat son pozuyla olay oldu gören iç çamaşırı yok dedi
Özel hayatı ile gündem olan Beren Saat bir dergiye poz verdi, fotoğrafları içinde biri vardı ki gören herkes iç çamaşırı yok mu diye sordu. Beren Saat'in bu pozu sosyal medyanın da gündemine oturdu.
Merakla beklenen Atiye dizisi için gün sayan Beren Saat son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Kenan Doğulu ile olan olaylı evliliği ve kafa karıştıran paylaşımları ile çok konuşulan güzel oyuncunun son instagram paylaşımı ise sosyal medyayı ikiye böldü.
Evliliği üzerindeki kara bulutları dağıtan ve Kenan Doğulu ile yeniden bir araya gelen Beren Saat Based İstanbul dergisine çok konuşulacak pozlar verdi.
Güzel oyuncu dergiye verdiği pozlardan birini de instagram hesabında yayınladı. Bu paylaşımın ardından sosyal medya ikiye ayrıldı. Binlerce yorum yağdı.
Beyaz gelinliğin altına siyah çorap ve siyah ayakkabı giyen Beren Saat'in bu pozunda takipçilerin dikkatini çeken bir detay oldu. Birçok takipçisi Beren Saat'a altında iç çamaşırı yok mu diye diye sordu.