Beren Saat olması bekleniyordu! Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni partneri bomba gibi geliyor!
Kıvanç Tatlıtuğ, 'Kral Kaybederse' isimli diziyle ekranlara dönüyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri Beren Saat olması beklenirken, bomba bir iddia ortaya atıldı. Tatlıtuğ'a eşlik edecek ismin bakın kim olduğu iddia edildi.
Kıvanç Tatlıtuğ, Star Tv'de ekranlara gelmeye hazırlanan Kral Kaybederse dizisiyle sevenleriyle buluşacak. Profesör Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir hastasının hikayesini kaleme alarak piyasaya sunduğu Kral Kaybederse romanının dizisinde Tatlıtuğ'a eşlik edeceği iddia edilen bomba isim bakın kim oldu...
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Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer alacağı Kral Kaybederse kadrosu için birçok iddia ortaya atıldı.
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Özellikle Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri için pek çok isim öne sürüldü. Son olarak Beren Saat adı ön plana çıktı.
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