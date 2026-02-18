Beren Saat müzik piyasasını altüst etti! 'CapitaliZoo' YouTube trendlerinde
Ünlü oyuncu Beren Saat, müzik kariyerine güçlü bir başlangıç yaptı. "CapitaliZoo" isimli şarkısıyla büyük ilgi gören Saat, şarkıyı 6 gün önce yayınladı ve YouTube'un Türkçe Trend Müzikler listesinde 5. sıraya yerleşti. Klip de büyük ilgi gördü ve izlenme sayısı 2 milyona yaklaşarak dikkatleri üzerine çekti.
Beren Saat, son üç yıldır oyunculuk kariyerinden uzak kaldı ve müzik dünyasına adım attı. "CapitaliZoo", Saat'in müzik yolculuğunda attığı ilk adım olurken, şarkının büyük bir hızla popülerleşmesi müzikseverler tarafından beğeniyle karşılandı.
Beren Saat'in eşi ve müzik dünyasının başarılı ismi Kenan Doğulu, sosyal medya hesabından eşine olan desteğini dile getirdi.
Doğulu, "Canım aşkım Berenciğimin ilk albümünün ilk teklisi 'CapitaliZoo'yu sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum" diyerek Beren'in müzik yolculuğunu kutladı. Ayrıca, yeni albümü "Exuberance"ın her anının heyecan verici olduğunu belirten Doğulu, Nisan ayında albümün tamamının dinleyicilerle paylaşılacağını söyledi.
Beren Saat'in müzik kariyerindeki bu hızlı çıkışı, onun dünyadaki milyonlarca seveni için heyecan verici bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.