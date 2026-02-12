BIST 13.879
Beren Saat müzik piyasasında! İlk klibine yorum yağdı...

41 yaşındaki oyuncu Beren Saat, kariyerinde yeni bir sayfa açarak müzik dünyasına adım attı. İlk teklisi "CapitaliZoo"dan paylaştığı kesit kısa sürede dikkat çekti.

"Aşk-ı Memnu" ve "Fatmagül'ün Suçu Ne?" gibi yapımlardaki performansıyla hafızalara kazınan Saat, bu kez müzik dünyasına attığı adımla gündeme geldi. Yeni şarkısı için Los Angeles'ta kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun klipteki yeni saç modeli de ilgi gördü.

Şarkısıyla ilgili konuşan Saat, şu ifadeleri kullandı:

"CapitaliZoo, dünyanın seni nasıl ehlileştirmeye çalıştığını fark etmekle ilgili. Hepimiz özgür ve kendimizle barışık doğuyoruz. Sonrasında personalar yaratıp özümüzden uzaklaşıyoruz. Bu şarkı, içimizdeki çocuğun zekâsına bir övgü ve hepimizin görünmez kafeslerine karşı benim isyanım."

Şarkı, Saat'in eşi Kenan Doğulu ile uzun süredir üzerinde çalıştığı müzik projesinin ilk adımı oldu. İngilizce eserin sözleri Beren Saat'e aitken, prodüktörlüğünü ve aranjesini Kenan Doğulu üstlendi.

2014 yılında Los Angeles'ta evlenen Beren Saat ile Kenan Doğulu, evliliklerinin 12. yıllarında müzikal birlikteliğe de imza atmış oldu.

