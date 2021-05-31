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Beren Saat mayosuyla dikkat çekti Kenan Doğulu'yla deniz keyfi yaptılar

Beren Saat mayosuyla dikkat çekti Kenan Doğulu'yla deniz keyfi yaptılar

Beren Saat ve Kenan Doğulu yaz sezonunu açtı. Bodrum'da denize girerken görüntülenen ikilinin keyifli anları gözlerden kaçmadı.

Beren Saat mayosuyla dikkat çekti Kenan Doğulu'yla deniz keyfi yaptılar

Beren Saat ve Kenan Doğulu artık evliliklerindeki krizi atlattılar. Çift, uzun süredir kameraların objektifine beraber de takılıyor. Son olarak ise ikili, beraber tatile çıktılar. Bodrum'da keyif çatan çift, önceki gün denize girdi.

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Beren Saat mayosuyla dikkat çekti Kenan Doğulu'yla deniz keyfi yaptılar

Torba'daki bir otele gelen ikiliye, yakın arkadaşları Belçim Bilgin de eşlik etti. Hem iş hem de tatil için Bodrum'da bulunan ikili, denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bir yandan da bir dergi için çekim yaptılar. 

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Beren Saat mayosuyla dikkat çekti Kenan Doğulu'yla deniz keyfi yaptılar

Çekim öncesi görüntülenen Saat ve Doğulu, bir ara kendilerini serin sulara bıraktı. 

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Beren Saat mayosuyla dikkat çekti Kenan Doğulu'yla deniz keyfi yaptılar

Habertürk'te yer alan habere göre Doğulu, kısa mesafe yüzdükten sonra denizden çıkarken, Saat ise bir süre daha arkadaşıyla birlikte suda kalmayı tercih etti. 

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