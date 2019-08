Beren Saat LÖSEV için yardım istedi yapılan yoruma sinirlendi

Eşi Kenan Doğulu ile olan evliliklerinde krizler yaşayan Beren Saat, her zaman olduğu gibi sosyal sorumluluk projelerine ve yardımlarına devam ediyor. Son olarak Kurban Bayramı öncesinde "Her kurban lösemili çocuklara can" paylaşımını yaparak LÖSEV'e destek isteyen Saat, kendisini eleştiren bir takipçisine "okuduğunu anlama" uyarısı yaptı.