Beren Saat 'lila bikinisi'yle Instagram'ı salladı: 18'lik misin be!
Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile beraber tatil pozlarını paylaştı. Beren saat, pozlarına “Lila bikinimle barda pazar günü” notunu düştü. Ünlü çift bu fotoğraflarıyla evliliklerindeki kara günlerin bittiğini gösterirken, Beren Saat'e gelen yorumlardan en dikkat çekeni ise "18'lik çıtır mısın be, bu ne güzellik" ifadesi oldu.
2014 yılında dünya evine giren ve birçok kez 'boşanacaklar' haberleriyle gündeme gelen Beren Saat ile Kenan Doğulu, kötü günleri geride bıraktı. Evliliklerindeki krizi atlattıktan sonra ikinci baharlarını yaşayan Beren Saat ile Kenan Doğulu, tatil pozlarını paylaştı. Lila bikinisi ile kamera karşısına geçen Saat'in bir hayli neşeli olduğu görüldü
Evliliklerine yeniden şans veren çift, tatil sezonunu açtı. Lila bikinisi ile objektif karşısına geçen 37 yaşındaki Saat, sürpriz partiden fotoğrafları 5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı.
Mutlu birliktelikleri süren ikili, önceki gün yakın arkadaşlarının doğum gününü kutladı.
Mutluluk pozları
Geçtiğimiz senelerde sık sık ayrılık iddialarıyla gündeme gelen ancak şu sıralar verdikleri mutluluk pozlarıyla adlarından söz ettiren Doğulu ile Beren Saat'in keyifli halleri de dikkatlerden kaçmadı.