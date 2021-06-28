Beren Saat 'lila bikinisi'yle Instagram'ı salladı: 18'lik misin be!

2014 yılında dünya evine giren ve birçok kez 'boşanacaklar' haberleriyle gündeme gelen Beren Saat ile Kenan Doğulu, kötü günleri geride bıraktı. Evliliklerindeki krizi atlattıktan sonra ikinci baharlarını yaşayan Beren Saat ile Kenan Doğulu, tatil pozlarını paylaştı. Lila bikinisi ile kamera karşısına geçen Saat'in bir hayli neşeli olduğu görüldü