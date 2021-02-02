Beren Saat Kenan Doğulu tanışmayı Belçim Bilgin doğum gününü kutladı
Belçim Bilgin 38. yaş gününü kutlarken Beren Saat ve Kenan Doğulu da 9. tanışma yıldönümlerini kutladı. Saat, Doğulu ile nasıl tanıştıklarını anlattı.
Belçim Bilgin, 38. yaş gününü önceki gün dostlarıyla beraber kutladı. Birbirinden ünlü isimler partide yerini aldı. Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun da bulunduğu partide Bilgin, yeni yaşını kutlarken ünlü çift, tanışma yıldönümlerini kutladı. Beren Saat, Kenan Doğulu ile nasıl tanıştıklarını anlattı.
Covid-19 testlerini olduktan sonra bir araya geldiklerini belirten Belçim Bilgin, gecede çekilen fotoğrafları şu notla Instagram hesabında paylaştı:
"Yeni yaşın ilk gününden, tüm varlığı ile hayatı hissetmenin hafifliğinden selamlar! Büyüdükçe uçuculuğu gidiyor hislerin, anlamı derinleşiyor. Henüz başlangıç noktasında hisseden, içimdeki pek heyecanlı küçük çocuğumla öpüyorum hepinizi. Şahane mesajlarınız, sevginiz için çok teşekkürler, çok şanslı hissettirdiniz."
Saat de yakın arkadaşının doğum gününü ve eşi Kenan Doğulu ile 9. tanışma yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı. Belçim Bilgin ve Doğulu ile yer aldığı kareleri yayınlayan ünlü oyuncu, gönderilerine şu notu düştü: