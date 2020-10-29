Beren Saat Kenan Doğulu ile neden boşanmadıklarını açıkladı bomba itiraflar

Saat "Uzun bir ilişkiniz, yıllardır süren bir evliliğiniz var. İki ayrı evlerden gelen insanın bu kadar uzun süre beraber olmasının sırrı nedir?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Hayatını yalnız yaşıyorken, bir gün biriyle tanışırsın ve evde hissedersin. Tam olarak hangi evde olduğunun da bir önemi kalmaz.''