Beren Saat Kenan Doğulu ile neden boşanmadıklarını açıkladı bomba itiraflar
Evliliğinde birçok kriz atlatan Beren Saat, Kenan Doğulu ile neden ayrılmadıklarını açıkladı. Aşk-ı Memnu hakkında ise dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Son zamanlarda Netflix'te yayımlanan Atiye dizisiyle adından söz ettiren Beren Saat, L’Officiel Türkiye dergisi için objektif karşısına geçti. Geçtiğimiz aylarda evliliğinde büyük krizler yaşayan Beren Saat, pandemi sürecinde ise Kenan Doğulu ile yeniden aşka geldi.
Dergiye verdiği röportajda bu konuya değinen Saat, pandemi döneminde eşi Kenan Doğulu ile müzik çalışmaları yaptığını da belirtti. Başarılı oyuncu, şunları söyledi:
''Kenan’ın bolca boş zamanı olduğu için şarkılarım üzerine çalıştık. Hayatım boyunca pandemi sürecini bir yandan kayıpları anarak bir yandan da şükürle hatırlayacağım, çünkü ilk şarkılarımın şekillendiği zaman dilimi oldu.''
Saat "Uzun bir ilişkiniz, yıllardır süren bir evliliğiniz var. İki ayrı evlerden gelen insanın bu kadar uzun süre beraber olmasının sırrı nedir?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"Hayatını yalnız yaşıyorken, bir gün biriyle tanışırsın ve evde hissedersin. Tam olarak hangi evde olduğunun da bir önemi kalmaz.''
''Bizim öyle oldu. Çok güldük, çok eğlendik, dans ettik, çok saçmaladık... Etrafta, dışımızda ne olursa olsun, ikimizin bir fanusu vardı ve bu böyle yıllarca sürdü.''