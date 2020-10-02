Beren Saat Kenan Doğulu ile evliliğindeki zor günleri anlattı! 'Kenan'la kopamadık'
Bir dönem evliliğinde kara bulutlar gezinen Beren Saat, Kenan Doğulu ile geçirdiği zor günleri anlattı.
Şimdilerde Atiye dizisiyle ekranlarda fırtınalar estiren Beren Saat, L’officiel dergisine kapak oldu. Altı senedir şarkıcı Kenan Doğulu ile evli olan Saat, dergiye verdiği röportajda çok özel açıklamalara imza attı.
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Bir dönem evliliğinde zor zamanlar geçiren ve boşanma eşiğinden dönen Beren Saat, Kenan Doğulu ile yaşadığı sıkıntılı günlere dair şunları söyledi:
''Son zamanlarda, aşkın yaşanma şekli ve hızı da değişti. Sosyal medya aslında aşkın yaşanma biçimine format attı.''
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''Galiba kişisel olarak aşk tanımını bundan önce yapmış olduğumuz için de birbirimize yakın hissettik. İki ünlü insan için uzun bir zaman bizim ilişkimiz.''
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''Etrafta ve dışımızda ne olursa olsun, ikimizin bir fanusu vardı ve bu böyle yıllarca sürdü.''
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