Beren Saat Kenan Doğulu aşka geldi! Bodrum'da denizin keyfini çıkardılar
Geçtiğimiz günlerde yaz sezonunu açan Kenan Doğulu ve Beren Saat denizin tadını çıkardılar.
2014 yılında evlenen Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti evliliklerinde sorunlarla sık sık gündeme gelmişti. Beren Saat, bir dönem evliliğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
Eşinin doğum gününde paylaştığı mesajda, "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kafaları karıştırmıştı
Yaşanan sorunlu dönemle ilgili Saat "Aşk, evlilikten her zaman daha önemli bence. Bizim ayrılık haberimiz yüz bin kere falan yapılmıştır. Çünkü biz ayrılmıyorken de ayrılık haberi vardı, birtakım problemler yaşadığımız dönem de vardı." açıklamasını yapmıştı.
Saat ve Doğulu kötü günleri geride bıraktı. Evliliklerine yeniden şans veren çift, yaz sezonunu Bodrum'da açtı.