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Beren Saat Kenan Doğulu aşka geldi! Bodrum'da denizin keyfini çıkardılar

Beren Saat Kenan Doğulu aşka geldi! Bodrum'da denizin keyfini çıkardılar

Geçtiğimiz günlerde yaz sezonunu açan Kenan Doğulu ve Beren Saat denizin tadını çıkardılar.

Beren Saat Kenan Doğulu aşka geldi! Bodrum'da denizin keyfini çıkardılar

2014 yılında evlenen Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti evliliklerinde sorunlarla sık sık gündeme gelmişti. Beren Saat, bir dönem evliliğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

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Beren Saat Kenan Doğulu aşka geldi! Bodrum'da denizin keyfini çıkardılar

Eşinin doğum gününde paylaştığı mesajda, "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kafaları karıştırmıştı

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Beren Saat Kenan Doğulu aşka geldi! Bodrum'da denizin keyfini çıkardılar

Yaşanan sorunlu dönemle ilgili Saat "Aşk, evlilikten her zaman daha önemli bence. Bizim ayrılık haberimiz yüz bin kere falan yapılmıştır. Çünkü biz ayrılmıyorken de ayrılık haberi vardı, birtakım problemler yaşadığımız dönem de vardı." açıklamasını yapmıştı. 

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Beren Saat Kenan Doğulu aşka geldi! Bodrum'da denizin keyfini çıkardılar

Saat ve Doğulu kötü günleri geride bıraktı.  Evliliklerine yeniden şans veren çift, yaz sezonunu Bodrum'da açtı.

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