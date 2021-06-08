Beren Saat Kenan Doğulu aşka geldi! Bodrum'da denizin keyfini çıkardılar

Yaşanan sorunlu dönemle ilgili Saat "Aşk, evlilikten her zaman daha önemli bence. Bizim ayrılık haberimiz yüz bin kere falan yapılmıştır. Çünkü biz ayrılmıyorken de ayrılık haberi vardı, birtakım problemler yaşadığımız dönem de vardı." açıklamasını yapmıştı.