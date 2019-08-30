Beren Saat DJ Maga ile aşk yaşıyor iddiası DJ Maga kim olay fotoğraflar ortaya çıktı
Kenan Doğulu ile boşanacağı konuşulan Beren Saat'in Fransız DJ Maga ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Uzun bir süredir haklarında olay iddialar çıkan, evliliklerinin üzerinde kara bulutlar gezen Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinden Saat hakkında ortaya atılan iddia herkesi şoke etti. Beren Saat'in Fransız DJ Maga ile aşk yaşadığı iddiası ve bir mekanda çekilen fotoğraf gündeme bomba gibi düştü.
Geçtiğimiz haftalarda bir magazin sitesinde paylaşılan fotoğraf akılları oldukça karıştırmış, fotoğrafı isim vermeden paylaşan @magagenius sayfası altına şu notu düşmüştü: ''Çok ünlü artist kızımız problemli evliliğine noktayı koymuş gibi. Şimdi ‘arkadaşız’ derler.''
Fotoğraftaki kişinin Beren Saat olduğu iddiası sosyal medyada kısa sürede yayılmış ve herkes fotoğraftaki kadının Beren Saat olduğunu iddia etmişti. Tüm gözler Beren Saat'e çevrilmişken ortaya çıkan diğer fotoğraflar ve ayrıntılar bu iddiaları doğrular nitelikte.
Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında iddiaya göre Ağustos ayının ilk günlerinde çekilen fotoğraf karesi, İstanbul'un popüler gece kulüplerinden biri, fotoğraftakiler ise Beren Saat ve o gün mekanda performans sergileyen dünyaca ünlü fransız DJ Maga'ya ait.