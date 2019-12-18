Beren Saat Atiye dizisinin galasında herkesi büyüledi övgüler yağdı
Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün başrollerinde olduğu Atiye dizisinin ilk bölüm özel gösterimi yapıldı. Saat'in güzelliği geceye damga vurdu.
Netflix'in ikinci orijinal Türk dizisi Atiye'nin ilk bölüm özel gösterimi, oyuncuların katılımıyla gerçekleşti. 27 Aralık'ta dijital platformda yayımlanacak olan dizinin başrolü Beren Saat ise doğal güzelliğiyle geceye damga vurdu.
Beykoz Kundura Fabrikası'ndaki galada yer alan başrol oyuncusu Beren Saat, gösterim öncesi yaptığı açıklamada, izleyicilerin Atiye'nin hikayesinden etkileneceğini dile getirerek şunları söyledi:
"Aslında bu coğrafyadan çıkmış bir hikaye. Bir yandan da bu hikayede başrol Göbeklitepe. Şu an insanlık için çok önemli bir keşif olan Göbeklitepe ile ilgili bir sır açığa çıkarılmaya çalışılıyor. Biz de bu hikayenin canlanmasına yardımcı oluyoruz. Bu hikayede başrol aslında Anadolu."
Beren Saat, rol arkadaşı Mehmet Günsür ile özel bir projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:
"Çok güzel bir hikaye anlatmaya çalıştık. Gerçekten bir arada olmaları tesadüf olmayan, kabiliyetli, hayal kuran ve bu işi aşkla yapan çok güzel bir ekiple çalıştık. O yüzden heyecanlıyız. Bir yandan da yaptığımız diziye güveniyoruz. Netflix'in bize özgür bir alan sunması ve onların güvenini arkamızda hissetmek de çok özeldi. Geldiğiniz için teşekkür ederim."
Dizide "Erhan" karakterini canlandıran Mehmet Günsür, "Kendimizi çok güvende hissettik. Netflix çok büyük bir kurum ve onun verdiği rahatlık gerçekten çok önemli. Bütün oyuncularla beraber çalışmak harikaydı. Çok iyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Biz yaptığımız şeyi çok sevdik" dedi.