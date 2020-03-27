Beren Saat amuda kalktığı pozuyla beğenileri topladı Instagram'ı salladı
Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesiyle eve kapanan Beren Saat, evinden ilk kez paylaştığı fotoğrafıyla Instagram'da beğeni yağmuruna tutuldu.
Netflix'in ikinci ve en çok ses getiren Türk dizisi Atiye'nin başrol oyuncusu Beren Saat de koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan ünlü isimler arasında. Türkiye'de de koronavirüsün görülmeye başlamasıyla birçok ünlü isim sosyal medya paylaşımlarını arttırdı. Beren Saat de ilk kez evinden paylaşım yaparak takipçilerini şaşırttı.
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'Evde kal' çağrısına uyum sağlayarak koronavirüsten korunmak adına evinde spor yapan Beren Saat, amuda kalkarak verdiği pozuyla sosyal medyayı salladı.
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Fotoğrafı "Güçlü kal" notuyla Instagram'da paylaşan Beren Saat'e yorum ve beğeni yağdı.
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Öte yandan 2014 yılında evlendiği Kenan Doğulu ile yaklaşık bir sene ayrılacakları konuşulan Beren Saat, evliliği hakkındaki iddialara her fırsatta sessiz kalmıştı.
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