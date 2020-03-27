Beren Saat amuda kalktığı pozuyla beğenileri topladı Instagram'ı salladı

Netflix'in ikinci ve en çok ses getiren Türk dizisi Atiye'nin başrol oyuncusu Beren Saat de koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan ünlü isimler arasında. Türkiye'de de koronavirüsün görülmeye başlamasıyla birçok ünlü isim sosyal medya paylaşımlarını arttırdı. Beren Saat de ilk kez evinden paylaşım yaparak takipçilerini şaşırttı.