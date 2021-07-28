Berdan Mardini'ye eski eşi Fatoş Yelliler'den uzaklaştırma kararı
Şarkıcı Berdan Mardini'ye, eski eşi Fatoş Yellice tarafından uzaklaştırma kararı çıkarttırıldı.
Şarkıcı Berdan Mardini’den 4 ay önce anlaşmalı olarak boşanan ve geçen ay aracına gerçekleşen silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanan Fatoş Yelliler, vurulma olayında şarkıcının azmettirici olduğunu iddia etti.
Yelliler, Mardini hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı ve valilikten yakın korunma talep etti.
Dilekçede, Berdan Mardini’nin eski eşini daha önce de ölümle tehdit ettiği ve psikolojik şiddet uyguladığı belirtildi.
Mahkeme kararına göre Berdan Mardini, 2 ay süreyle eski eşi olan mağdur Fatoş Yelliler’e yaklaşamayacak, iletişim araçlarıyla rahatsız edemeyecek ve şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama içeren söz ve davranışlarda bulunamayacak.