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Berdan Mardini'ye eski eşi Fatoş Yelliler'den uzaklaştırma kararı

Berdan Mardini'ye eski eşi Fatoş Yelliler'den uzaklaştırma kararı

Şarkıcı Berdan Mardini'ye, eski eşi Fatoş Yellice tarafından uzaklaştırma kararı çıkarttırıldı.

Berdan Mardini'ye eski eşi Fatoş Yelliler'den uzaklaştırma kararı

Şarkıcı Berdan Mardini’den 4 ay önce anlaşmalı olarak boşanan ve geçen ay aracına gerçekleşen silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanan Fatoş Yelliler, vurulma olayında şarkıcının azmettirici olduğunu iddia etti.

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Berdan Mardini'ye eski eşi Fatoş Yelliler'den uzaklaştırma kararı

Yelliler, Mardini hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı ve valilikten yakın korunma talep etti.

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Berdan Mardini'ye eski eşi Fatoş Yelliler'den uzaklaştırma kararı

Dilekçede, Berdan Mardini’nin eski eşini daha önce de ölümle tehdit ettiği ve psikolojik şiddet uyguladığı belirtildi.

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Berdan Mardini'ye eski eşi Fatoş Yelliler'den uzaklaştırma kararı

Mahkeme kararına göre Berdan Mardini, 2 ay süreyle eski eşi olan mağdur Fatoş Yelliler’e yaklaşamayacak, iletişim araçlarıyla rahatsız edemeyecek ve şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama içeren söz ve davranışlarda bulunamayacak.

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