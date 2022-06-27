Berdan Mardini'den Fatoş Yelliler'e ağır suçlama! "Teknede görüntüleri var 9 yıl beni aldatmış"

Evlilik sürecinizde yaşadıklarınız sizde nasıl bir iz bıraktı?

"Şimdiki aklım olsa onunla evlenmezdim. Aşk evliliği değildi, çocuk sahibi olmak istiyordum. İyi bir ailenin kızı diye düşünerek bu kararı almıştım. Birbirimizi tanıma fırsatımız bile olmadı. Çocuk da olunca böyle devam ederiz diye düşünüyordum."