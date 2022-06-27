Berdan Mardini'den Fatoş Yelliler'e ağır suçlama! "Teknede görüntüleri var 9 yıl beni aldatmış"
Ünlü şarkıcı Berdan Mardini geçen sene boşandığı on yıllık eşi Fatoş Yelliler ve boşanma süreci ile ilgili Günaydın'a konuştu. Bu konu hakkında son kez konuştuğunu söyleyen Mardini eski eşi hakkında olay iddialarda bulundu!
2010'da evlenen ve geçen yıl boşanan, iki çocukları olan Berdan Mardini ve Fatoş Yelliler çifti ihanet iddiaları ile ayrılmışlardı.
Boşanma sürecinde yaşadıkları ile geçen yıl uzun süre gündeme gelen Berdan Mardini, Günaydın'dan Tuğba Kalçık'a çok önemli açıklamalar yaptı.
Eski eşi Fatoş Yelliler ile ilgili dikkat çekici iddialarda bulunan Mardini, bu konu hakkında son kez konuştuğunu söyledi. "Fatoş Yelliler bu iddialara cevap vermek isterse her zaman köşemde bu hakkını kullanabilir."
Evlilik sürecinizde yaşadıklarınız sizde nasıl bir iz bıraktı?
"Şimdiki aklım olsa onunla evlenmezdim. Aşk evliliği değildi, çocuk sahibi olmak istiyordum. İyi bir ailenin kızı diye düşünerek bu kararı almıştım. Birbirimizi tanıma fırsatımız bile olmadı. Çocuk da olunca böyle devam ederiz diye düşünüyordum."