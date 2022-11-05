Berdan Mardini taytla spor yaptığı anları paylaştı takipçilerinin diline düştü!
Spora düşkünlüğüyle bilinen ünlü şarkıcı Berdan Mardini, sosyal medya hesabından spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Tayt ve atlet giyip ayna karşısına geçen şarkıcıya beklediği övgüler gelmedi. Ünlü şarkıcı Mardini'nin o görüntüsüne sosyal medya kullanıcılarından eleştirel yorumlar yapıldı.
Berdan Mardini, iki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile 10 yıl süren evliliğin ardından Mart 2021'de olaylı bir şekilde boşandı. Geçen günlerde Etiler'de görüntülenen Mardini, hayatının evi ile işi arasında geçtiğini ve her şeyden uzak bir yaşam sürdüğünü ifade etmişti.
Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarına hız veren şarkıcı, bu kez Instagram'da yayınladığı son görüntülerle gündem oldu.
Tayt giyen şarkıcı, spor salonunda çektiği görüntüleri Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.
Mardini'nin paylaşımı binlerce beğeni ve eleştiri alarak sosyal medyayı ikiye böldü.