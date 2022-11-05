Berdan Mardini taytla spor yaptığı anları paylaştı takipçilerinin diline düştü!

Berdan Mardini, iki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile 10 yıl süren evliliğin ardından Mart 2021'de olaylı bir şekilde boşandı. Geçen günlerde Etiler'de görüntülenen Mardini, hayatının evi ile işi arasında geçtiğini ve her şeyden uzak bir yaşam sürdüğünü ifade etmişti.