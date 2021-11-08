Berdan Mardini komşusu Morena Taraku'yla aşk yaşıyor! Fatoş Yeliller kaldıramadı

43 yaşındaki ünlü türkücü Berdan Mardini'nin 2010 yılında Paris'te tanıştığı, iki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler eski eşininin sevgilisi olmasını kaldıramadı. Yelliler'den olaylı bir şekilde geçtiğimiz Mart ayında boşanan Mardini yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. 11 yıllık evliliklerini sonlandırma aşamasındayken ünlü modacı Gülşah Saracoğlu'nun sevgilisi olan iş adamı Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden Yelliler ise adete küplere bindi.