Berdan Mardini çocuklarıyla fotoğrafını paylaştı tepki çekince bakın neler yazdı

"Benim gözümde Hristiyanı, Suryanisi, Ezidisi hepsi insan kardeşim. Öncelikle bunu bilin" diyen ünlü türkücü "Ayrıca yurtdışından ahkam kesenler dolar da kullanmayın o zaman. O da Hristiyan parası. Bırakın bu yobazlıkları" ifadelerini kullandı.