Berdan Mardini çocuklarıyla fotoğrafını paylaştı tepki çekince bakın neler yazdı
Berdan Mardini, sosyal medya hesabı Instagram'dan çocuklarıyla yılbaşı hazırlığı yaptığı bir fotoğrafını paylaştı. Mardini'nin o paylaşımı tepki çekince kızdı.
Uzun zamandır ekranlarda ve sahnelerde olmayan Berdan Mardini, sosyal medyayı ise oldukça aktif kullanıyor. Hayranlarıyla sosyal medyada iletişimde kalan Mardini, son olarak çocuklarıyla bir pozunu paylaştı.
Mardini, çocuklarıyla yılbaşı hazırlığı yaptığı anları paylaşarak altına, ''Çocuklarla çocuk olmak böyle işte. Noel Mardini. Bu geçirdiğimiz günler son bulsun inşallah, yeni yılda hep sağlıkla ve sevdiklerimizle olmak en büyük temennimiz'' yazdı.
Paylaşımının altına "Noel onların, Hristiyanların bayramını mı kutluyorsun" şeklinde yorumlar yapılan Berdan Mardini'nin tepkisi sert oldu.
"Benim gözümde Hristiyanı, Suryanisi, Ezidisi hepsi insan kardeşim. Öncelikle bunu bilin" diyen ünlü türkücü "Ayrıca yurtdışından ahkam kesenler dolar da kullanmayın o zaman. O da Hristiyan parası. Bırakın bu yobazlıkları" ifadelerini kullandı.