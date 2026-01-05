BIST 11.576
Berber tarifesi cep yakıyor! Fiyatlara rekor zam

İstanbul Berberler Odası’nın yılbaşıyla birlikte yürürlüğe giren yeni tarife kararı, berber fiyatlarını adeta uçurdu. Erkek saç tıraşı 500 TL’ye, saç-sakal tıraşı 800 TL’ye yükselirken; çocuk tıraşı 350 TL oldu. Yıkama-fön, ağda ve maske hizmetleri ise 200 TL’den uygulanacak.

İstanbul Berberler Odası tarafından hazırlanan yeni fiyat tarifesi, yılbaşı itibarıyla kent genelindeki berberlerde uygulanmaya başladı. Güncellenen tarifeyle birlikte erkek saç tıraşı, saç–sakal tıraşı ve çocuk tıraşı başta olmak üzere birçok hizmet kaleminde artışa gidildi. Yeni fiyatlar, artan maliyetler gerekçe gösterilerek hayata geçirilirken, zamlar vatandaşın gündemine oturdu.

SAÇ TIRAŞINA YÜZDE 66 ZAM

Yeni tarifeye göre, geçen yıl 300 TL olan erkek saç tıraşı ücreti yüzde 66,6 artışla 500 TL'ye yükseldi. Sakal tıraşı ücreti 300 TL olarak belirlenirken, saç ve sakal tıraşının birlikte yapılması durumunda ödenecek tutar 800 TL oldu.

ÇOCUK TIRAŞI 350 TL'YE ÇIKTI

Çocuk tıraşı ücreti 350 TL olarak açıklanırken, yıkama–fön 200 TL, ağda 200 TL ve maske uygulaması 200 TL olarak tarifeye eklendi. Ense tıraşı ücreti ise 100 TL olarak güncellendi.

Yeni ücret tarifesi şu şekilde;

